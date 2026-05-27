В Советске планируют построить медцентр для обслуживания четырёх округов

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своих социальных сетях сообщил о.

Источник: KaliningradToday

заключении контракта на проектирование и строительство медицинского центра в Советске. Генеральным подрядчиком выбрана Группа компаний «ЕКС».

Новый медицинский центр, по замыслу властей, должен решить проблемы с медицинским обслуживанием жителей четырёх округов: Советского, Неманского, Славского и Краснознаменского.

Как отметил губернатор, завершить проектирование и приступить к строительству планируется в следующем году. До конца 2026 года будет подготовлена стройплощадка.

Проект создания медцентра в Советске обсуждается около 15 лет.