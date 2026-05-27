Красноярцев приглашают на открытие выставки портретов бойцов СВО

2 июня в Национальном центре «Россия» откроется передвижная выставка портретов «Они сражались за Родину», посвященная участникам специальной военной операции. Торжественное открытие начнется в 12:00.
Основу экспозиции составляют портреты военнослужащих и добровольцев, погибших при защите Отечества. Работы выполнены художником Шамиль Курбанов маслом на холсте. Каждое полотно рассказывает историю бойца, о его боевом пути и полученных наградах.
Особое место в экспозиции занимают пять портретов уроженцев Красноярского края, созданных специально для выставки. Они посвящены погибшим бойцам региона, проявившим мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга.
Открытие начнется с торжественного митинга. После официальной части гости смогут познакомиться с выставкой и узнать больше о подвигах своих земляков.
Проект реализован Красноярской краевой общественной организацией ветеранов боевых действий «Сибирь» совместно с творческой группой Павел Шабрин при поддержке ветеранских организаций России.
Организаторы отмечают, что главная цель выставки — сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и знакомство жителей края с примерами мужества, стойкости и самоотверженного служения Родине.