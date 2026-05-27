В Красноярске школу в Мичуринском могут открыть раньше срока

В Красноярске продолжается строительство новых образовательных учреждений в рамках подготовки к 400-летию города. Об этом сообщил Михаил Котюков во время проведения прямой линии с жителями региона. Особое внимание уделяется школе в микрорайоне Мичуринский. По контракту объект должен быть введен в эксплуатацию в следующем году, однако власти рассматривают возможность завершить строительство раньше. Я попросил строительную организацию посмотреть возможность ускорения работ. Коллеги взяли время на проработку вопроса. Возможно, удастся ввести сразу две школы уже в этом году, — сообщил Михаил Котюков.