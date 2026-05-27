Парк-музей освоения Севера в Красноярске планируют завершить в 2026 году

Программа подготовки к 400-летию Красноярска состоит из множества пунктов. В обращениях на прямую линию губернатора жители города высказали беспокойство, что успеют реализовать не все планы. Михаил Котюков заверил, что подготовка идет в рамках планов. Например, Мемориал Победы уже готов, его за год посетили большее 200 тысяч человек. В этом, 2026 году, по словам главы региона, будут уже готовы парк-музей освоения Севера на острове Молокова, лестница к часовне, благоустройство поперечных улиц в центре Красноярска, школа в Тихих Зорях. Возможно, — школа в мкрн Мичуринский. Жители города, в частности интересовались еще и ходом работ по строительству Площади Первых на Предмостной в рамках подготовки к юбилею Красноярска. Губернатор отметил, что это очень сложный объект, завершается подготовка проектной документации, она проходит экспертизу. В течение ближайшего месяца должны быть приняты решения по документации, чтобы мы приступили к строительству. Объект технически непростой, аналогов в стране нет, — добавил глава региона Михаил Котюков.