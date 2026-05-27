Учёные: нездоровое питание в детстве влияет на мозг и пищевые привычки во взрослом возрасте

Нездоровые продукты с яркими вкусами и красочными упаковками особенно привлекают детей, и далеко не все родители способны полностью ограничить их от фастфуда. Учёные Университетского колледжа Корка (Ирландия) решили выяснить, какие долгосрочные последствия могут иметь такие пищевые предпочтения. Об этом пишет Science Daily.
В эксперименте участвовали лабораторные мыши. Одну группу грызунов с рождения кормили сбалансированным рационом, другую — пищей с высоким содержанием жира и сахара. Когда животные выросли, исследователи зафиксировали у «второй» группы стойкие изменения в пищевом поведении и нарушения в работе гипоталамуса — зоны мозга, отвечающей за аппетит и энергетический баланс.
«Наши результаты показывают, что наши пищевые привычки в раннем возрасте действительно имеют значение. Раннее приобщение к определённому типу питания может иметь скрытые долгосрочные последствия для пищевого поведения, которые не сразу проявляются в виде набора веса», — отметила первый автор исследования доктор Кристина Куэста-Марти.
Учёные подчёркивают, что такие изменения не являются полностью необратимыми. В ходе эксперимента взрослым мышам давали бифидобактерии. На фоне приёма пробиотика у животных улучшилось пищевое поведение и нормализовался состав микробиома кишечника.
