Почти 30 км дорог обновят в округе Домодедово в Подмосковье к осени

Покрытие на 24 муниципальных и региональных дорогах городского округа Домодедово в Подмосковье отремонтируют к осени 2026 года, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Пресс-служба ведомства уточняет, что на региональной сети округа приведут в порядок 18 км покрытия. В городской черте работы проведут на участке, соединяющем микрорайоны Авиационный и Востряково, через улицы Садовую, Вокзальную и часть проспекта академика Туполева. Кроме того, заменят 12 км полотна между деревнями Шишкино и Глотаево.
На муниципальной сети планируется обновить более 10 км покрытия на 21 дороге. Работы проведут в черте города Домодедово на улицах Генерала Белова, Лунной, 2-й Речной, Гагарина, Заборье, Земляничной и Кутузовском проезде. Также ремонт пройдет на ряде дорог в малых населенных пунктах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.