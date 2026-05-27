Программы здоровья охватили более 160 тыс. человек в Новосибирской области

Число участников корпоративных программ укрепления здоровья в Новосибирской области за два года увеличилось в 2,5 раза, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Профилактические обследования проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В области работает 671 корпоративная программа, которая охватила более 161 тыс. работников. Для сравнения в 2024 году было охвачено 65 980 человек. Лидерами внедрения программ являются учреждения образования, здравоохранения, спорта, государственного и муниципального управления.
Такое направление начинают развивать и коммерческие предприятия. Например, корпоративная программа одного из крупных заводов в Новосибирске включает в себя регулярные медицинские обследования сотрудников, причем профосмотры и диспансеризация проходят прямо на рабочем месте. Также работникам положена компенсация за санаторно-курортное лечение. В заводской столовой организовано питание по системе «светофор», в меню — большое количество овощей и фруктов. Для сотрудников на предприятии открыт спортивный зал с тренажерами, беговой дорожкой, сауной и бассейном. После введения корпоративной программы за год с 61% до 26% снизилось число работников с риском развития неинфекционных заболеваний, а доля людей с повышенной массой тела сократилась с 38% до 11%.
«Для предприятия вы видим сокращение количества больничных листов на 20−30%, что снижает потери рабочего времени, уменьшение “презентеизма” (присутствия на работе в болезненном состоянии), повышение креативности и когнитивных способностей, рост концентрации и скорости принятия решений благодаря физической активности, снижению стресса и улучшению психологического состояния сотрудников. Инвестиции в корпоративные программы здоровья окупаются в пропорции от одного к шести рублям за 2,5 года», — сообщила главный специалист по медицинской профилактике региона Марина Фомичева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.