Программы здоровья охватили более 160 тыс. человек в Новосибирской области

Такое направление начинают развивать и коммерческие предприятия. Например, корпоративная программа одного из крупных заводов в Новосибирске включает в себя регулярные медицинские обследования сотрудников, причем профосмотры и диспансеризация проходят прямо на рабочем месте. Также работникам положена компенсация за санаторно-курортное лечение. В заводской столовой организовано питание по системе «светофор», в меню — большое количество овощей и фруктов. Для сотрудников на предприятии открыт спортивный зал с тренажерами, беговой дорожкой, сауной и бассейном. После введения корпоративной программы за год с 61% до 26% снизилось число работников с риском развития неинфекционных заболеваний, а доля людей с повышенной массой тела сократилась с 38% до 11%.