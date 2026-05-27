В Красноярске планируют весь пассажирский транспорт поменять на современный

По словам губернатора Михаила Котюкова, на днях в Красноярск придет финальная партия новых автобусов, которые закупили в прошлом году. В этом году закуплены еще 100. В итоге до конца 2026 года весь муниципальный парк пассажирского транспорта будет обновлен. Также городские и краевые власти работают с частными перевозчиками, у которых автобусов больше, чем у муниципалитета. Программа обновления обсуждается, власти ищут возможности, способствовать этому процессу, чтобы весь пассажирский транспорт был современным. К концу года должна быть разработана новая транспортная схема города с учетом метро и уже полученного нового подвижного состава.