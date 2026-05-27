Новую транспортную схему Красноярска разработают с учетом метро

К концу года в Красноярске планируют актуализировать транспортную систему города с учетом строительства метротрамвая, обновления автобусного парка и модернизации трамвайной сети. По словам Михаила Котюкова, администрация города уже заказала разработку новой транспортной схемы. Специалистам предстоит определить оптимальное количество маршрутов, автобусов, их вместимость и интервалы движения. С учетом метро, обновления подвижного состава и работ на трамвайной сети нужно сделать современную транспортную схему города, — подчеркнул губернатор. Следующим этапом станет обновление подвижного состава частных перевозчиков, которые сегодня обслуживают значительную часть городских маршрутов. Напомним, что в Красноярске «Площадь Первых» начнут строить после прохождения госэкспертизы.