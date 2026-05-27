В Красноярске «Площадь Первых» начнут строить после прохождения госэкспертизы

Проект будущей Площади Первых на Предмостной площади находится на завершающем этапе подготовки. Проектная документация уже направлена на государственную экспертизу. Как рассказал губернатор Михаил Котюков, в течение ближайшего месяца должны быть приняты необходимые решения, после чего начнется строительство объекта. Это действительно сложный объект. Аналогов ему мы фактически не нашли. Проект создавался вместе с молодежью и должен стать пространством для реализации различных инициатив, — отметил глава региона. По его словам, при реализации проекта приоритетом останется качество, даже если отдельные элементы будут завершены уже после юбилея города. Напомним, что Михаил Котюков рассказал про график подготовки к 400-летию Красноярска.