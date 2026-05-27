Доля ИИ текста в дипломных работах студентов выросла, заявил Фальков

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Доля сгенерированного нейросетью текста в дипломных работах выпускников российских вузов выросла, активнее всего студенты используют ИИ для написания введения и заключения, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«Доля сгенерированного нейросетью текста в дипломных работах выросла. Активнее всего применяется студентами искусственный интеллект при подготовке введения и заключения. Лидерами по доле текста до 60% стали экономические специальности», — сказал Фальков на круглом столе «Использование искусственного интеллекта в учебном процессе в вузах, подготовке и оценке квалификационных (выпускных) работ».
По его словам, цифры подтверждают необратимость процесса, динамика выглядит угрожающе. Студенты массово используют искусственный интеллект, преподаватели тоже активно осваивают эту технологию.