Новые зоны запрета для СИМ появятся в Екатеринбурге

Так, проезд средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет ограничен на следующих участках:
проспект Ленина (нечетная сторона) — от Бажова до Кузнечной;
улица Кузнечная (нечетная сторона) — от Ленина до Первомайской;
улица Первомайская (четная сторона) — от Кузнечной до Бажова;
улица Бажова (четная сторона) — от Первомайской до Ленина;
улица Восточная (четная сторона) — от Ленина до Малышева;
улица Братьев Быковых (четная сторона) — от Испанских Рабочих до Челюскинцев.
В апреле в центре Екатеринбурга разместили 82 аналогичных знака. Их действие распространяется не только на электросамокаты (как арендованные, так и личные), но и на все остальные СИМ: сигвеи, моноколеса, гироскутеры, электровелосипеды.