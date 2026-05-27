Роспотребнадзор: употребление сырого козьего молока грозит заражением энцефалитом

«На стихийных рынках и улицах появились продавцы козьего молока. Этот продукт ценится за свои лечебные свойства и широко используется в диетическом питании, в том числе для детей с аллергическими заболеваниями. Однако сырое козье молоко может стать источником заражения вирусом клещевого энцефалита. Хотя это не не основной распространенный путь передачи инфекции, ежегодно в регионе фиксируются случаи заболевания, связанные с употреблением козьего молока», — подчеркивают в ведомстве.