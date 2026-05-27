Роспотребнадзор: употребление сырого козьего молока грозит заражением энцефалитом

Употребление сырого козьего молока чревато заражением клещевым энцефалитом. Об этом напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«На стихийных рынках и улицах появились продавцы козьего молока. Этот продукт ценится за свои лечебные свойства и широко используется в диетическом питании, в том числе для детей с аллергическими заболеваниями. Однако сырое козье молоко может стать источником заражения вирусом клещевого энцефалита. Хотя это не не основной распространенный путь передачи инфекции, ежегодно в регионе фиксируются случаи заболевания, связанные с употреблением козьего молока», — подчеркивают в ведомстве.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, вирус клещевого энцефалита попадает в организм коз через укусы клещей. У животных инфекция может протекать бессимптомно или в легкой форме, при этом вирус может циркулировать в молоке. Употребление сырого козьего молока и продуктов из него в период активности клещей представляет опасность для здоровья.
"Избежать заражения клещевым энцефалитом при употреблении козьего молока можно, соблюдая простые правила. Обязательно кипятите молоко перед употреблением.
Вирус погибает при температуре 60 уже через 20 минут, а при кипячении — всего за 2 минуты", — отметили в ведомстве, призвав исключить употребление сырого козьего молока и продуктов на его основе как минимум в период активности клещей.