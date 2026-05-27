В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусную черешню

В ведомстве также отметили, что следует обратить внимание на упругость и плотность черешни. Качественная ягода должна быть упругой на ощупь. Если плоды слишком мягкие, то, скорее всего, они уже перезрели или начали портиться, а слишком твердые, наоборот, не дозрели. Косвенным, но показательным критерием является запах: спелая сладкая черешня источает легкий аромат, а его отсутствие говорит о том, что ягоду сорвали зеленой и она не успела набрать вкус, пояснили в ведомстве.