В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусную черешню

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Роскачестве советуют выбирать ярко и ровно окрашенную черешню и с зеленой сухой плодоножкой — это признаки свежести, а если ягоды матовые и без «хвостика», значит их долго хранили, рассказали в ведомстве.
«Прежде всего специалисты рекомендуют оценивать внешний вид и цвет плодов. Стоит отдавать предпочтение ягодам с насыщенным, равномерным окрасом, характерным для сорта. Яркий блеск и наличие сухой зеленой плодоножки — это признаки свежести, тогда как матовая поверхность и отсутствие “хвостика” служат маркерами длительного хранения», — рассказали в Роскачестве «Ленте.ру».
В ведомстве также отметили, что следует обратить внимание на упругость и плотность черешни. Качественная ягода должна быть упругой на ощупь. Если плоды слишком мягкие, то, скорее всего, они уже перезрели или начали портиться, а слишком твердые, наоборот, не дозрели. Косвенным, но показательным критерием является запах: спелая сладкая черешня источает легкий аромат, а его отсутствие говорит о том, что ягоду сорвали зеленой и она не успела набрать вкус, пояснили в ведомстве.
«Перед употреблением черешню необходимо тщательно мыть, даже если она кажется визуально чистой. При выборе стоит избегать плодов с трещинами, вмятинами и признаками гниения», — подчеркнули в Роскачестве.