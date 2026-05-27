Дмитрий Сивохин оценил работу Гордумы Нижнего Новгорода в сфере ЖКХ

Как отметил вице-спикер, для него как для профессионального «коммунальщика» принципиально важно, что коллеги-депутаты детально разбираются в темах строительства, ЖКХ, благоустройства и содержания дорог. По его словам, это наглядно подтверждается регулярными корректировками городского бюджета, где при безусловном выполнении всех социальных обязательств перед населением удается соблюдать баланс интересов и закладывать средства на развитие инфраструктуры. За актуализацией профильных программ стоят новые школы, детские сады, километры дорожных сетей и коммуникаций.