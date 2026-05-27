Дмитрий Сивохин оценил работу Гордумы Нижнего Новгорода в сфере ЖКХ

Глубокая погруженность депутатов в сферу городского хозяйства и жилищно-коммунального комплекса приносит ощутимую пользу Нижнему Новгороду и его жителям. Такое мнение высказал заместитель председателя городской Думы Дмитрий Сивохин, комментируя ежегодный отчет о деятельности представительного органа за 2025 год, который 27 мая представил спикер Евгений Чинцов.
Дмитрий Сивохин напомнил, что для действующего первого созыва прошлый год выдался неполным из-за сентябрьских выборов, но крайне насыщенным. Всего за три с небольшим месяца работы народные избранники успели утвердить Устав объединенного «большого Нижнего Новгорода», детально обсудить и принять бюджет на 2026 год, а также оценить отчет главы города Юрия Шалабаева по реализации национальных проектов.
Как отметил вице-спикер, для него как для профессионального «коммунальщика» принципиально важно, что коллеги-депутаты детально разбираются в темах строительства, ЖКХ, благоустройства и содержания дорог. По его словам, это наглядно подтверждается регулярными корректировками городского бюджета, где при безусловном выполнении всех социальных обязательств перед населением удается соблюдать баланс интересов и закладывать средства на развитие инфраструктуры. За актуализацией профильных программ стоят новые школы, детские сады, километры дорожных сетей и коммуникаций.
Дмитрий Сивохин также подчеркнул, что работа между депутатским корпусом и профильными департаментами мэрии всегда строится конструктивно. По его мнению, у власти и депутатов общая цель — сделать так, чтобы Нижний Новгород хорошел, а людям в нем жилось комфортно.
