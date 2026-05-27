Правила благоустройства утвердила Дума Нижнего Новгорода

Правила благоустройства, которые будут действовать в городском округе город Нижний Новгород, утвердила 27 мая Городская Дума под председательством Евгения Чинцова.
Об этом сообщает управление по связям со СМИ муниципального парламента. Согласно документу, косить траву, восстанавливать газоны, размещать киоски и организовывать доступную среду для маломобильных групп нижегородцев теперь будут по новым регламентам.
Правила содержат 16 разделов, в том числе принципиальные нововведения в области озеленения, размещения некапитальных объектов и киосков, восстановления благоустройства после аварийных работ, а также регулируют размещение детских и спортплощадок и их дальнейшее содержание.
В частности, в Нижнем Новгороде газоны запрещается выкашивать, если дневная температура превысила +25 градусов. Кроме того, в жару, если три дня и более в городе температура выше +25, цветники и газоны нужно поливать не реже одного раза в два дня утром либо вечером. А для восстановления газонов и цветников необходим проект, разработанный специально уполномоченным органом, затем обязательно должно быть дано заключение о качестве работ.
Некапитальные строения и киоски в Нижнем нельзя будет устанавливать в арках зданий, на газонах, цветниках, спортплощадках и детских площадках, автостоянках, а также ближе пяти метров от окон квартир или витрин. Действует также запрет на некапитальные сооружения в пределах 25 метров от вестибюлей метро.
Важные требования появились и к безбарьерной среде для маломобильных граждан — теперь, в частности, её элементы — пандусы, бордюры и так далее — должны быть единообразными в оформлении, а сама среда — быть непрерывной.
Ликвидация аварий и восстановления благоустройства после аварийных работ отныне должны проходить в течение семи дней. Во второй раз аварийный ордер на один и тот же участок не выдадут.
