Цены на парковку у ростовского вокзала снизят по решению УФАС

Арбитражный суд Ростовской области поддержал решение антимонопольного органа.

Ростовское УФАС выявило антиконкурентное соглашение между двумя компаниями, из‑за которого резко выросли цены на краткосрочную парковку у железнодорожных вокзалов Ростова‑на‑Дону, Сочи и Адлера. Решение антимонопольного органа поддержал Арбитражный суд Ростовской области.

Суть схемы: одна компания предоставила другой парковочное оборудование, а взамен получила право устанавливать тарифы на услуги парковки. При этом у компании‑ценообразователя не было ни собственных парковочных площадей, ни персонала, ни соответствующего вида деятельности в реестре ОКВЭД.

Новые тарифы не имели экономического обоснования. В результате стоимость парковки в Адлере выросла вдвое, а в Ростове‑на‑Дону увеличилась в три раза — до 300 рублей в час.

УФАС признало обе компании нарушившими закон о защите конкуренции и выдало предписание снизить цены на парковку у вокзалов.