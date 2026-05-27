Остановки на подъезде к трем населенным пунктам Кстовского района приведены в порядок

Работы велись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Время

Завершено обустройство всех семи остановочных площадок на подъезде к Горному Борку, Слободскому и Докукино Кстовского района. Об этом сообщается в официальном макс-канале министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

На остановках организованы заездные карманы и построены посадочные платформы. Теперь пассажиры могут безопасно садиться в автобусы, а общественный транспорт не мешает основному потоку машин. Остановочные павильоны планируют установить до конца лета.

Всего в этом году в Кстовском районе приведут в порядок 29,5 км региональных дорог. Общая стоимость контрактов составляет 744 млн рублей. В программу ремонта включены подъезды к небольшим деревням, региональные трассы и обход населенного пункта:

Дорога «Кстово — Дальнее Константиново» (4,7 км); Подъезд к селу Ближнее Борисово от трассы «Нижний Новгород — Саратов» (1,8 км); Участок «Ближнее Борисово — Румянцево» (1,1 км); Подъезд к деревне Толстобино от дороги на Новоликеево (2,6 км); Подъезд к деревне Прокошево и селу Ляписи от трассы «Запрудное — Толмачево» (2,9 км); Обход деревни Прокошево (2,1 км).

Работы на всех объектах должны завершить до 30 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что на ремонт и содержание нижегородских дорог дополнительно выделяется почти 600 млн рублей.