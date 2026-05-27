В России стартовал III сезон молодежной премии «Шум»

Третий сезон Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «Шум», которая организуется по нацпроекту «Молодёжь и дети», стартовал в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.
Глава Росмолодежи Григорий Гуров рассказал о нововведениях третьего сезона. Так, впервые принять участие в мероприятии смогут дети в возрасте от 8 до 13 лет. По его словам, в России проживает много активных ребят, которые «рассказывают про себя, хотят рассказать про свой регион, что они делают, где учатся, про свою семью, Родину».
Григорий Гуров также сообщил, что будет введена спецноминация для регионов, в рамках которой будет определен самый медийный субъект РФ, а ключевыми событиями премии станут блог-туры в регионы России.
«Мы изначально задумывали образовательный центр “Шум” в Калининградской области, а оказалось, что у нас строительство не поспевало за той активностью команд, и получилось, что нужно проводить мероприятия. Из этого сам формат [блог-туров] родился, когда “Шум” начал осваивать другие региональные площадки. Раньше, чем появилась база в Калининграде, о “Шуме” узнали уже в других субъектах Российской Федерации», — сказал Гуров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.