В Воронежской области 70 участников СВО стали предпринимателями

В Воронежскую область вернулись несколько тысяч участников СВО. 60% из них трудоустроены, остальные находятся в поисках работы. В частности, 70 бывших военнослужащих стали предпринимателями. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев на пленарном заседании форума Столля.
Глава региона также рассказал, что 1 сентября вступает в силу региональный закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Так, в компаниях, где более 100 сотрудников, будет установлен резерв в 1% от среднесписочной численности работников.
Ранее в правительстве региона раскрывали детали трудоустройства части вернувшихся бойцов. Так, 59 из них стали депутатами. В частности, двое военнослужащих вошли в состав гордумы Воронежа, трое избраны зампредами комитетов областной думы.
Накануне господин Гусев выступил на заседании Совета при полпреде президента Игоре Щеголеве. Там губернатор рассказал, что в июне в регионе откроется специализированный Центр содействия трудоустройству участников СВО.
В конце апреля воронежский омбудсмен Сергей Канищев сообщал, что из украинского плена с начала спецоперации вернулись 105 военнослужащих региона. Большая часть из них была освобождена в 2025 году.