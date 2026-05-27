Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области 70 участников СВО стали предпринимателями

В Воронежскую область вернулись несколько тысяч участников СВО. 60% из них трудоустроены, остальные находятся в поисках работы. В частности, 70 бывших военнослужащих стали предпринимателями. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев на пленарном заседании форума Столля.

Источник: Коммерсантъ

В Воронежскую область вернулись несколько тысяч участников СВО. 60% из них трудоустроены, остальные находятся в поисках работы. В частности, 70 бывших военнослужащих стали предпринимателями. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев на пленарном заседании форума Столля.

Глава региона также рассказал, что 1 сентября вступает в силу региональный закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Так, в компаниях, где более 100 сотрудников, будет установлен резерв в 1% от среднесписочной численности работников.

Ранее в правительстве региона раскрывали детали трудоустройства части вернувшихся бойцов. Так, 59 из них стали депутатами. В частности, двое военнослужащих вошли в состав гордумы Воронежа, трое избраны зампредами комитетов областной думы.

Накануне господин Гусев выступил на заседании Совета при полпреде президента Игоре Щеголеве. Там губернатор рассказал, что в июне в регионе откроется специализированный Центр содействия трудоустройству участников СВО.

В конце апреля воронежский омбудсмен Сергей Канищев сообщал, что из украинского плена с начала спецоперации вернулись 105 военнослужащих региона. Большая часть из них была освобождена в 2025 году.