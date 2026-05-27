Губернатор объяснил неравномерный темп строительства метро в Красноярске

Глава региона пояснил, что строительство подземки — сложный инженерный проект.

Жители Красноярска обратили внимание губернатора на неравномерный ход работ по строительству метро и на складированный грунт у главных городских часов. Михаил Котюков пояснил, что строительство подземки — сложный инженерный проект, где темпы зависят от этапа и технических условий.

«Где-то идёт активная проходка тоннелей, а где-то работы приостанавливаются для подготовки следующих стадий и согласования решений. Еженедельно проходят штабы с участием федерального Минстроя, где мы отрабатываем оптимальные варианты», — сказал губернатор во время прямой линии.

Отмечается, что грунт у часов вывезут, как только завершат работы на прилегающем участке.

Ранее мы сообщали, что Главгосэкспертиза одобрила финальный этап строительства метро в Красноярске.