Губернатор объяснил неравномерный темп строительства метро в Красноярске

Жители Красноярска обратили внимание губернатора на неравномерный ход работ по строительству метро и на складированный грунт у главных городских часов. Михаил Котюков пояснил, что строительство подземки — сложный инженерный проект, где темпы зависят от этапа и технических условий.
«Где-то идёт активная проходка тоннелей, а где-то работы приостанавливаются для подготовки следующих стадий и согласования решений. Еженедельно проходят штабы с участием федерального Минстроя, где мы отрабатываем оптимальные варианты», — сказал губернатор во время прямой линии.
Отмечается, что грунт у часов вывезут, как только завершат работы на прилегающем участке.
