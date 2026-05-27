В Алтайском крае этап игры «Зарница 2.0» собрал 210 участников

Участниками регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Алтайском крае стали 210 ребят из 15 районов и городов региона. Состязание было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном отделении Движения первых.
За право представлять регион на окружном этапе боролся 21 отряд: по 8 команд из средней и старшей возрастных категорий и 5 команд специальной категории. Последнюю составляют студенты колледжей и техникумов (СПО), а также педагогических вузов, для них программа соревнований усложнена. Ребята испытывали себя в роли штурмовиков, связистов, медиков и других специалистов, проходили эстафеты, участвовали в большой тактической игре.
По итогам регионального этапа в средней категории победил отряд «БригаТОПчики» из Заринска, в старшей категории — отряд «ВСК» из Барнаула, в специальной категории — отряд «ВОИН 2025» из Барнаула. Теперь команды отправятся на окружной этап игры, который пройдет летом этого года в Красноярске.
«Сегодня вы, лидеры своих образовательных организаций, присоединились к всероссийскому движению и стали частью этой мощной патриотической силы нашей великой страны», — обратилась к отрядам и их наставникам заместитель министра образования и науки края Галина Синицына.
