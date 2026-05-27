Губернатор Михаил Котюков объяснил паузы в строительстве метро в Красноярске

«Строим сегодня очень сложный инженерно-технический объект, самый восточный подобный объект в стране, и многие технические решения проектировщикам приходилось искать. Готовых решений нет. Если бы в Красноярске уже строилось раньше метро — то были бы готовые решения. Но для нас они пока избыточные. Брать московские нормы проектирования — это достаточно дорого, людей в Красноярске живет пока меньше, чем в Москве, и такой объект был бы очень дорогим и лишним. Поэтому проектный институт подбирал рацрешения, которые были бы оптимальными именно для Красноярска. На это ушло, к сожалению, достаточно много времени. Федеральным министерствам приходилось специально для нашего объекта создавать технические регламенты, потому что готовых не было», — объяснил губернатор.