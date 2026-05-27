Губернатор Михаил Котюков объяснил паузы в строительстве метро в Красноярске

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал о ходе строительства метро в Красноярске.
Он это сделал в ходе своей прямой линии, отвечая на вопрос слушателя «В последнее время строительство метро идет неравномерно. Что происходит с метро сейчас?».
По словам губернатора, вопросов с метро много, и у него — в том числе.
«Строим сегодня очень сложный инженерно-технический объект, самый восточный подобный объект в стране, и многие технические решения проектировщикам приходилось искать. Готовых решений нет. Если бы в Красноярске уже строилось раньше метро — то были бы готовые решения. Но для нас они пока избыточные. Брать московские нормы проектирования — это достаточно дорого, людей в Красноярске живет пока меньше, чем в Москве, и такой объект был бы очень дорогим и лишним. Поэтому проектный институт подбирал рацрешения, которые были бы оптимальными именно для Красноярска. На это ушло, к сожалению, достаточно много времени. Федеральным министерствам приходилось специально для нашего объекта создавать технические регламенты, потому что готовых не было», — объяснил губернатор.
На сегодня, по словам Михаила Котюкова, вся линия от Высотной до Шахтеров обеспечена проектными решениями. Получена техдокументация, оценка стоимости и нормативные сроки строительства всех этапов этого объекта.
«Учитывая все это, у генподрядчика есть большое количество субподрядных организаций — на разных этапах работают разные организации. И вот на определенных этапах строительства возникают паузы, так как генподрядчик и его партнеры решают, как технически выполнить задачу. Поэтому мы каждую неделю с федеральным министерством строительства проводим технические штабы, где все профильные специалисты ищут нужные решения. Поэтому на разных этапах бывают разные темпы работ», — рассказал губернатор.
При этом он подчеркнул, что от Высотной до Копылова подрядчик уже завершает прокладывание второго тоннеля. На Высотной строится уникальный демонтажный котлован — второго такого в стране нет, он 48 метров в длину и нужен для демонтажа тоннелепроходческих комплексов. В процессе эксплуатации на его месте будет вентиляция и эвакуационные выходы из метро.
«То есть все решения уже продуманы. Самая сложная часть — это станция на Копылова, она глубоко находится и требует большего количества времени для работ. Я рассчитываю, что генподрядчик со своими партнерами сейчас сформирует актуальный план производства работ и мы перейдем к исполнению», — заявил Михаил Котюков.