В Госдуме рассказали о правилах трудоустройства несовершеннолетних

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Несовершеннолетним запрещено устанавливать испытательный срок, привлекать к работе в ночное время или поручать им сверхурочные работы, а также запрещен труд во вредных условиях рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Запомнить важно следующее: несовершеннолетним запрещено устанавливать испытательный срок, привлекать к работе в ночное время или поручать им сверхурочные работы, а также запрещен труд во вредных условиях», — сказала Бессараб «Парламентской газете».
Парламентарий напомнила, что рабочая неделя для не достигших совершеннолетия устанавливается сокращенная, количество часов зависит от возраста работника: от 14 лет до 15 лет — до 20 часов в неделю (смена до 4 часов), от 15 до 16 лет — до 25 часов в неделю (смена до 5 часов), от 16 до 18 лет — до 35 часов в неделю (смена до 7 часов).
Она также посоветовала подросткам заниматься поиском работы через официальные ресурсы, например, «Работа России» или центры занятости. По ее словам, в таких случаях можно быть уверенным в ответственности работодателя.
«При оформлении в обязательном порядке заключается трудовой договор, который нужно внимательно прочитать, один экземпляр остается у работника, другой у работодателя. По всем вопросам и спорам можно обратиться в Гострудинспекцию. Но, как правило, этого не требуется при правильном оформлении», — заключила она.