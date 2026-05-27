В Красноярском крае продолжается выдача социальных спортивных сертификатов

Жители Красноярского края старшего возраста еще могут оформить социальный спортивный сертификат, который позволяет бесплатно заниматься в бассейнах, фитнес-центрах и спортивных комплексах региона. Подать заявку необходимо до 5 июня.
Получить сертификат могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, имеющие регистрацию в Красноярском крае. Для этого нужно подать электронное заявление через региональный портал госуслуг. После одобрения заявки участнику необходимо выбрать один спортивный объект из реестра исполнителей услуг и заключить договор.
Сейчас сертификаты доступны в нескольких территориях края. В Ачинске можно посещать бассейн спорткомплекса «Олимп», в Боготоле — физкультурно-оздоровительный центр «Здрава», в Лесосибирске — стадион «Труд», в Назарове — занятия общей физической подготовкой у индивидуального предпринимателя Натальи Куровой.
В Красноярске по сертификату доступны спортивно-оздоровительный комплекс «Сокол», бассейны «Спартак» и «Локомотив», фитнес-центр «Гараж», а также занятия общей физической подготовкой у индивидуального предпринимателя Долбиковой. В Норильске воспользоваться программой можно в бассейнах спорткомплексов «Талнах» и «Арктика».
Количество бесплатных посещений зависит от условий заключенного договора. Сертификаты действуют до 30 июня 2026 года.
Подробную информацию о порядке получения и использования сертификата, а также актуальный реестр спортивных организаций можно найти на сайте министерства спорта Красноярского края.
Получить консультацию можно в многофункциональных центрах «Мои документы», на спортивных объектах, участвующих в программе, а также по телефонам: МСК «Арена. Север» — 8 (391) 223−51−50, «Кристалл арена» — 8 (391) 222−19−87 и стадион «Локомотив» — 8 (391) 205−06−28.
Программа социальных спортивных сертификатов является частью движения «Сибирское долголетие», инициированного губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья» и государственной программы «Спорт России».
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.