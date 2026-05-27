«Жил с нами 11 лет и был членом семьи»: шпица калининградцев растерзал ротвейлер, гулявший без поводка (видео)

На Интернациональной в Калининграде ротвейлер, гулявший без поводка, растерзал маленькую собаку во время прогулки. 61-летняя хозяйка шпица пыталась отбить питомца, но сама получила травму руки. Об этом «Клопс» рассказала дочь пострадавшей пенсионерки.
Инцидент произошёл днём во вторник, 26 мая рядом с домом № 48. По словам калининградки Любови, её мать гуляла с 11-летним шпицем по кличке Андрюша, когда заметила мужчину с ротвейлером без поводка. Женщина решила отойти в сторону.
«Она повернулась спиной, и ротвейлер подлетел. Мама даже не успела понять, как это произошло. Он схватил Андрюшу, прокусил собаке голову, перебил позвоночник, а маме, которая пыталась его отбить, прокусил палец», — рассказала калининградка.
По словам мамы Любови и очевидцев, хозяин крупной собаки в этот момент стоял рядом и ничего не делал, чтобы оттащить пса. Пострадавшая женщина предполагает, что он мог быть пьян: мужчина почти не реагировал на происходящее.
«Когда мама уже упала, ободрала колени, тогда он подошёл, пристегнул поводок и просто повёл собаку домой. Ничего не сказал и даже не извинился», — добавила собеседница «Клопс».
Очевидцы сняли последствия произошедшего на видео. Один из автомобилистов передал потерпевшим запись с видеорегистратора, куда попала часть инцидента. Свидетели также помогли установить адрес предполагаемого владельца ротвейлера. Их контакты семья передала полиции.
Раненого шпица сразу отвезли в ветеринарную клинику. По словам хозяйки, у животного диагностировали тяжёлые травмы — переломы рёбер, повреждение позвоночника, была прокушена голова и задет мозг.
«Он уже ни на что не реагировал, зрачки не работали. Ветеринары сказали, что собака не выживет и нужно усыпить: это уже была агония», — со слезами рассказала женщина.
Семья написала два заявления в полицию — о нападении на человека и о гибели животного. По словам калининградки, в отделе сообщили, что «лучше бы им через суд решить вопрос с компенсацией».
«Но в любом случае они должны провести проверку, опросить свидетелей. Потом должны дать процессуальное решение. Но заранее нас не обнадёжили: мол, проведём беседу с хозяином», — вздыхает Любовь.
Сейчас родственники собирают документы из травмпункта и ветеринарной клиники, после чего планируют обратиться в суд. Маме делают прививки для профилактики бешенства. По словам собеседницы «Клопс», речь идёт не только о материальном ущербе.
«Собака дорогая, с родословной, но дело даже не в этом: Андрюша жил с нами 11 лет, это был полноценный член семьи! У нас дедушка умер неделю назад, а теперь ещё и собака погибла. Мама в шоке, мы все в очень подавленном состоянии», — говорит собеседница «Клопс».
