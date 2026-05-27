Половина населения Нижегородской области довольна медицинской помощью

Удовлетворенность медицинской помощью в Нижегородской области приблизилась к среднероссийской, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека» со ссылкой на данные статистики Минздрава России.
«По итогам марта-апреля 2026 года показатель удовлетворенности населения медицинской помощью в Нижегородской области составил 55,6%, среднее значение по стране — 56%», — отмечается в сообщении.
Специалисты ведомства подчеркнули, что в 2025 году около 90% россиян остались довольны решением своей медицинской проблемы, но отношением персонала — лишь 60%.
«Правда, сервисная часть пока “хромает”: удовлетворенность ожиданием у кабинета врача составила 48,3%, записью на прием — 41,9%», — резюмировал Никонов.
