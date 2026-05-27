Стоматолог объяснил, почему зубы темнеют с возрастом

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Цвет зубов со временем меняется из-за сочетания факторов, которые накапливаются, рассказал врач-стоматолог, ортодонт Андрей Жук.
«Эмаль со временем истончается, и через нее просвечивает дентин, который изначально более желтый. Этот процесс усиливается с возрастом, и даже при отличной гигиене зубы могут выглядеть темнее», — сказал Жук «Газете.Ru».
Кроме того, кофе, чай, красное вино, табак оставляют налет, который со временем въедается в поверхность зуба. Даже регулярная чистка щеткой не всегда способна удалить его полностью, отметил стоматолог.
Изменения внутри зуба с возрастом становятся еще одной причиной, уточнил врач. Дентин, по его словам, становится плотнее и темнее.
«Полностью остановить потемнение нельзя — это часть возрастных изменений. Но замедлить процесс и контролировать внешний вид зубов реально», — добавил Жук.