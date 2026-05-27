Власти Минска назвали дома, где не будут отключать горячую воду. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.
Глава комитета обратила внимание на восемь построенных жилых домов в Минске, в которых электроэнергия используется для приготовления пищи, а также для отопления. Она уточняет, что широкое использование электрической энергии в таких домах не сказывается на коммунальном бюджете. Так, жители электродомов платят за жилищно-коммунальный услуги столько же, сколько и в домах с центральным отопление.
Однако жители электродомов могут сами регулировать температурный режим, а также режим влажности. Еще одним преимуществом является отсутствие ежегодного планового отключения горячего водоснабжения.
Как отмечает Ирина Гонтарева, на стадии строительства находится сразу несколько электродомов:
— Это «Уютный», который полностью обеспечивается электроэнергией, большая площадка на улице Выготского и микрорайон в Смолевичах.
Кстати, мы узнали, за какие коммунальные услуги в 2026 году белорусы платят по полным тарифам, а за какие — по субсидируемым: разница со льготным — до пяти раз.