Власти Минска назвали дома, где не будут отключать горячую воду

Мингорисполком сказал, в каких домах не будут отключать горячую воду.

Источник: Комсомольская правда

Власти Минска назвали дома, где не будут отключать горячую воду. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

Глава комитета обратила внимание на восемь построенных жилых домов в Минске, в которых электроэнергия используется для приготовления пищи, а также для отопления. Она уточняет, что широкое использование электрической энергии в таких домах не сказывается на коммунальном бюджете. Так, жители электродомов платят за жилищно-коммунальный услуги столько же, сколько и в домах с центральным отопление.

Однако жители электродомов могут сами регулировать температурный режим, а также режим влажности. Еще одним преимуществом является отсутствие ежегодного планового отключения горячего водоснабжения.

Как отмечает Ирина Гонтарева, на стадии строительства находится сразу несколько электродомов:

— Это «Уютный», который полностью обеспечивается электроэнергией, большая площадка на улице Выготского и микрорайон в Смолевичах.

Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения. А вот график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.

Кстати, мы узнали, за какие коммунальные услуги в 2026 году белорусы платят по полным тарифам, а за какие — по субсидируемым: разница со льготным — до пяти раз.