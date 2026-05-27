На трассах Красноярского края обустроят более 20 новых автобусных остановок

Установка 21 новой автобусной остановки запланирована на трассах Красноярского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Так, две автобусные остановки появятся вблизи поселка Новохайского на трассе Канск — Абан — Богучаны, где в этом году стартует капитальный ремонт на участке с 244-го по 256-й км. Дорога соединяет поселок с окружным центром, позволяя добраться жителям до Богучанской центральной районной больницы и государственных учреждений. Две остановки дорожники обустроят в селе Абакшино, где подрядчик выполнит капитальный ремонт транзитного участка дороги Атаманово — Кононово — Кекур с 23-го по 26- й км.
Еще новые остановочные пункты будут обустроены на участке с 31-го по 32-й км трассы Канск — Тарай — транзит по поселку Степняки, а также на дорогах Березовка — Архангельское, Большая Мурта — Юксеево, Денисово — Канарай, Енисейск — Пировское, Кочергино — Каратузское, Шарыпово — Назарово и других.
Помимо строительства посадочных площадок, установки автопавильонов и обустройства заездных карманов, для безопасности будут обустроены и пешеходные переходы к остановкам. Над проезжей частью дорожники установят г-образные опоры, дублирующие знак пешеходного перехода.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.