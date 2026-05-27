На трассах Красноярского края обустроят более 20 новых автобусных остановок

Для безопасности будут обустроены пешеходные переходы.

Установка 21 новой автобусной остановки запланирована на трассах Красноярского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Так, две автобусные остановки появятся вблизи поселка Новохайского на трассе Канск — Абан — Богучаны, где в этом году стартует капитальный ремонт на участке с 244-го по 256-й км. Дорога соединяет поселок с окружным центром, позволяя добраться жителям до Богучанской центральной районной больницы и государственных учреждений. Две остановки дорожники обустроят в селе Абакшино, где подрядчик выполнит капитальный ремонт транзитного участка дороги Атаманово — Кононово — Кекур с 23-го по 26- й км.

Еще новые остановочные пункты будут обустроены на участке с 31-го по 32-й км трассы Канск — Тарай — транзит по поселку Степняки, а также на дорогах Березовка — Архангельское, Большая Мурта — Юксеево, Денисово — Канарай, Енисейск — Пировское, Кочергино — Каратузское, Шарыпово — Назарово и других.

Помимо строительства посадочных площадок, установки автопавильонов и обустройства заездных карманов, для безопасности будут обустроены и пешеходные переходы к остановкам. Над проезжей частью дорожники установят г-образные опоры, дублирующие знак пешеходного перехода.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.