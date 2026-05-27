Пенсионерка из Калининграда поверила позвонившим «сотрудникам ФСБ» и лишилась более 11,4 млн

Калининградская пенсионерка отдала мошенникам больше 11,4 млн рублей. Преступники позвонили ей и представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Запугали так, что женщина согласилась передать неизвестным деньги. О случившемся сообщает прокуратура области.
73-летней женщине заявили о якобы ее финансовой активности, связанной с поддержкой иностранного государства. Наличку она согласилась передать «представителям Центробанка» якобы для срочной проверки.
Деньги пенсионерка передала курьерам, которые приехали к ее подъезду и представились инкассаторами.
Заведено уголовное дело.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.