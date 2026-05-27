Захарова назвала свернувших работу в России НКО прокси-участниками войн

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. НКО, которые свернули свою работу в России после начала спецоперации, являются прокси-участниками гибридных войн, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В 2022 году, когда началась специальная военная операция, те, кто клялся в любви к Родине, кто говорил, что живет интересами страны, были моментально выведены своими западными спонсорами за пределы нашей страны, и вся любовь к Родине превратилась в публичную ненависть. Что это значит? Это не НПО и не НКО, это прокси-участники гибридных войн», — сказала Захарова на сессии Международного форума по безопасности.
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.