Гусев: Почти 60% ветеранов СВО из Воронежской области уже трудоустроены

Воронежская область, следуя директиве главы региона, стала одной из первых в России, кто перешёл к проактивной модели работы не только с ветеранами, но и с теми, кто продолжает нести службу. В рамках этого подхода была создана и постоянно обновляется единая информационная база. В ней содержатся сведения о месте работы и должности каждого участника СВО до заключения контракта, либо фиксируется его статус безработного. За время реализации данной инициативы органы власти выстроили взаимодействие с 2,5 тысячами работодателей, которые гарантировали сохранение рабочих мест для сотрудников, отправившихся на защиту Родины.