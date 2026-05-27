Гусев: Почти 60% ветеранов СВО из Воронежской области уже трудоустроены

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в заседании Совета при полночном представителе президента России в ЦФО Игоре Щеголеве. Оно было посвящено вопросам всесторонней помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Особое внимание уделили трудовой адаптации военнослужащих, а также их системной реабилитации и социальной адаптации. Об итогах мероприятия, которое состоялось 26 мая, рассказали в региональном правительстве.
Александр Гусев, выступая на заседании, подробно осветил системную работу, проводимую в Воронежской области с февраля 2022 года в отношении бойцов, ветеранов СВО и их семей. Он акцентировал внимание на том, что в регионе выстроена комплексная модель сопровождения участников спецоперации. Она включает в себя не только медицинскую и психологическую реабилитацию, но и профессиональную переподготовку, а также активное содействие в трудоустройстве.
Воронежская область располагает разветвленной инфраструктурой для оказания помощи ветеранам СВО. В регионе функционируют кадровые центры с клубами неформального общения «ВсеСВОи», институт социальных координаторов, специализированные отделения социальной реабилитации, единый центр обработки данных и уникальный реабилитационный центр «Семь ступеней». В июне 2026 года в регионе планируют открыть специализированный Центр содействия трудоустройству участников спецоперации.
Александр Гусев проинформировал, что по возвращении к гражданской жизни почти 60% защитников Родины уже обеспечены занятостью — они вернулись на свои прежние рабочие места или же заняли новые. Оставшиеся бойцы в настоящее время либо проходят курс восстановительного лечения, либо находятся под сопровождением специалистов службы занятости.
Воронежская область, следуя директиве главы региона, стала одной из первых в России, кто перешёл к проактивной модели работы не только с ветеранами, но и с теми, кто продолжает нести службу. В рамках этого подхода была создана и постоянно обновляется единая информационная база. В ней содержатся сведения о месте работы и должности каждого участника СВО до заключения контракта, либо фиксируется его статус безработного. За время реализации данной инициативы органы власти выстроили взаимодействие с 2,5 тысячами работодателей, которые гарантировали сохранение рабочих мест для сотрудников, отправившихся на защиту Родины.
В ходе своего выступления Александр Гусев также рассказал о кадровой инициативе «Герои земли Воронежской», направленной на тех, кто желает работать в структурах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных организациях.
Особое внимание губернатор уделил теме цифровизации. В Воронежской области в систему социальных паспортов внедрен специализированный модуль «Трудовая адаптация». Этот инструмент позволяет в режиме реального времени мониторить результативность предоставляемых мер поддержки и обеспечивать оперативное реагирование на запросы, поступающие от участников СВО.
Завершая выступление, Александр Гусев напомнил о принятом в Воронежской области законе о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Благодаря закону для работодателей со штатом более ста человек будет установлена квота на трудоустройство бывших бойцов в размере одного процента от среднесписочной численности трудового коллектива.
Кроме того, губернатор выступил с конструктивным предложением, направленным на дальнейшее развитие и модернизацию федерального законодательства. Он призвал к внедрению передовых цифровых инструментов и систем мониторинга, которые позволят обеспечить строгий контроль за соблюдением установленных квот и повысить эффективность их реализации.