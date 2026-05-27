Андрей Воробьёв открыл конгресс по перинатальной медицине в Подмосковье

За последние 10 лет смертность младенцев в регионе снизилась более чем вдвое. Ежегодно специалисты принимают около 70 тысяч детей, а с начала года уже родились 21 тысяча малышей. Губернатор подчеркнул важность демографической политики и поблагодарил врачей за их работу.