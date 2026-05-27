Андрей Воробьёв открыл конгресс по перинатальной медицине в Подмосковье

В Подмосковье стартовал областной конгресс по перинатальной медицине. Как сообщает 360.ru, в мероприятии примут участие около 1,5 тысяч специалистов из России, Казахстана и Узбекистана. Они поделятся передовыми практиками и научными открытиями в области спасения детей. Конгресс включает пленарные и секционные заседания, симпозиумы и мастер-классы.
Губернатор Андрей Воробьёв открыл мероприятие. В Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения, включающая 17 роддомов и семь учреждений третьего уровня, таких как НИИ акушерства и гинекологии и перинатальные центры. В этих учреждениях работают с осложненными случаями беременности, тяжелыми патологиями и недоношенными детьми.
За последние 10 лет смертность младенцев в регионе снизилась более чем вдвое. Ежегодно специалисты принимают около 70 тысяч детей, а с начала года уже родились 21 тысяча малышей. Губернатор подчеркнул важность демографической политики и поблагодарил врачей за их работу.
Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия отметил значимость конгресса для обмена опытом и развития медицинских учреждений.
В 2024 году в Красногорске открылся Детский медцентр Рошаля, где помощь получили более 460 тысяч детей. В Подмосковье также строятся новый корпус Видновского перинатального центра и многофункциональный медцентр в Мытищах. В Люберцах планируется обновление областного центра охраны материнства и детства.
Воробьёв отметил важность участия коллег из других регионов в конгрессе и подчеркнул необходимость постоянного обучения и профессионального развития врачей.
В рамках конгресса также пройдет выставка по перинатальной медицине. Участники смогут ознакомиться с современным оборудованием, посетить мастер-классы и узнать о новейших научных разработках и методах кардиотокографии.