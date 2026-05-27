Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кодинске открылась новая современная библиотека

Губернатор Михаил Котюков открыл сегодня новую современную библиотеку в Кодинске.

Сегодня в Красноярском крае открылась новая современная библиотека в Кодинске.

В своем телеграм-канале губернатор Михаил Котюков рассказал, что в отремонтированном помещении несколько залов, где можно читать, заниматься исследованиями и творчеством, изучать историю родного края. Две лаборатории, игровой зал, 7000 новых книг и отдельные зоны для детей и подростков.

«Яркая, уютная атмосфера создает комфортные условия для занятий и досуга. Независимо от размера и удаленности населенного пункта модернизацию проводим по единому стандарту. Разработали его в рамках программы “Культура малой Родины” “Единой России”, нацпроекта “Семья” и краевого проекта “Библиотеки будущего”», — подчеркнул губернатор.

По его словам, до конца 2026 года года в Красноярском крае обновят ещё 12 библиотек.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше