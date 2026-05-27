В Кодинске открылась новая современная библиотека

Сегодня в Красноярском крае открылась новая современная библиотека в Кодинске.
В своем телеграм-канале губернатор Михаил Котюков рассказал, что в отремонтированном помещении несколько залов, где можно читать, заниматься исследованиями и творчеством, изучать историю родного края. Две лаборатории, игровой зал, 7000 новых книг и отдельные зоны для детей и подростков.
«Яркая, уютная атмосфера создает комфортные условия для занятий и досуга. Независимо от размера и удаленности населенного пункта модернизацию проводим по единому стандарту. Разработали его в рамках программы “Культура малой Родины” “Единой России”, нацпроекта “Семья” и краевого проекта “Библиотеки будущего”», — подчеркнул губернатор.
По его словам, до конца 2026 года года в Красноярском крае обновят ещё 12 библиотек.