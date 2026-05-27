В Ростовской области оценили новую модель автобусных перевозок к СНТ

На заседании правительства Ростовской области рассмотрели итоги эксперимента с нетто-контрактами на садовых маршрутах.

Источник: Комсомольская правда

На заседании правительства Ростовской области под председательством губернатора оценили новую модель транспортного обслуживания. Нетто-контракты отрабатывались на маршрутах к садоводческим товариществам. Об этом говорится на сайте донского правительства.

В результате эксперимента установлено 18 новых маршрутов. С апреля выполнено более пяти тысяч рейсов, перевезено свыше 62 тысяч человек. Автобусы ходят по расписанию независимо от наполняемости. Недостаток схемы — повышенные затраты для бюджета, так как пассажиропоток в СНТ нестабилен.

Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что бюджет идет на повышенные расходы осознанно. До 1 сентября власти проанализируют итоги эксперимента.

