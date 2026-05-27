Калининградец пожаловался губернатору на достопримечательность советских лет

Бетонная стела с якорем и надписью «Калининград», которая стоит на въезде в город в Гурьевском районе у посёлка Шоссейный, вызвала недовольство местных жителей. На неудобства, связанные с ней, пожаловался на официальной странице губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте» калининградец Виталий Н.
Мужчина рассказал «Клопс», что знак мешает и пешеходам, и велосипедистам, и проезду крупногабаритной техники. «Крыло» условной чайки нависает над дорогой, а основание перегораживает проход.
«Здесь раньше была просто обочина, — говорит Виталий. — Несколько лет назад ремонтировали дорогу, сделали тротуар. Это хорошо! Но тут залили столько бетона, что дорожка стала совсем узенькая, сантиметров сорок, наверное. Если идти с детской коляской, одно колесо свисает. А если большая, с люлькой, то там вообще тяжело».
Как объяснил горожанин, проблема касается многих жителей посёлка. Место здесь довольно оживлённое, по узкому участку тротуара лежит путь к единственному крупному супермаркету в округе, пунктам выдачи заказов маркетплейсов.
Его знакомые и сам он не раз жаловались на проблему, обращались к городским властям через сервис госуслуг. Но ответы были неутешительными. «Ваше обращение направлено в администрацию Гурьевского МО, — значится в письме из комитета городского развития и цифровизации. — Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за активную гражданскую позицию».
Не идёт речь о демонтаже знака и на этот раз. Как ответил Виталию представитель администрации Калининграда, просто немного сузить основание нельзя из-за соображений безопасности.
«Это нарушит устойчивость конструкции и может привести к её обрушению, что является угрозой жизни и здоровью граждан, — объяснили власти. — Устранить проблему можно только полной реконструкцией въездного знака».
Но на разработку и утверждение проектного решения в бюджете города средств нет, поэтому к этой работе пока даже не приступали.
Стела с якорем находится в Шоссейном с советских времён и на картах и сайтах, посвящённых путешествиям, фигурирует как одна из калининградских достопримечательностей и «наследие прошлого». Правда, характеризуют её там порой как «ржавеющую».
