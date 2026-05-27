По прогнозам мэрии, окупаемость вложений в парковки Перми составит пять лет

В ходе вчерашнего заседания Пермской гордумы замглавы Перми Дмитрий Галиханов ответил на вопрос о предполагаемых сроках окупаемости вложений в обустройство платных парковок в краевой столице. На них в бюджете города предусмотрено 160 млн руб. По его словам, срок окупаемости этих средств ожидается в пределах пяти лет. Первый замглавы Перми Яна Фурман добавила, что, учитывая те доходы, которые получает городская казна от автостоянок, они окупятся «в ближайшее время».