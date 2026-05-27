По прогнозам мэрии, окупаемость вложений в парковки Перми составит пять лет

В ходе вчерашнего заседания Пермской гордумы замглавы Перми Дмитрий Галиханов ответил на вопрос о предполагаемых сроках окупаемости вложений в обустройство платных парковок в краевой столице. На них в бюджете города предусмотрено 160 млн руб. По его словам, срок окупаемости этих средств ожидается в пределах пяти лет. Первый замглавы Перми Яна Фурман добавила, что, учитывая те доходы, которые получает городская казна от автостоянок, они окупятся «в ближайшее время».
Ранее сообщалось, что в марте в пермский бюджет поступило 63,8 млн руб. от платных муниципальных парковок. Из этой суммы более 31 млн руб. составили добровольные выплаты, 32,2 млн руб.— штрафы. Общий объем поступлений от платных парковок в бюджет Перми за 2025 год составил рекордные 568 млн руб.
В рамках обустройства платных парковок предполагается в том числе установка систем видеонаблюдения для контроля за соблюдением правил пользования платными парковками и мониторинга уровня занятости парковочных мест.