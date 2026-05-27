Биолог назвал части тела, где комары кусают в первую очередь

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Комары имеют четкие приоритеты при выборе места для укуса на теле человека, главной целью для них является голова, рассказал энтомолог Роман Хряпин.
«Голова является более привлекательной целью просто потому, что мы выдыхаем углекислый газ из ротовых и носовых отверстий. Вокруг нашей головы создается некое облачко углекислого газа, которое привлекает комаров», — рассказал Хряпин aif.ru.
Как отметил эксперт, помимо химического сигнала, решающее значение имеет доступность кожи. Тело большинство людей закрывает одеждой, а открытые участки головы оказываются практически единственным местом для атаки.