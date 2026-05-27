Губернатор Воронежской области получил Благодарность Президента России

Губернатору Воронежской области Александру Гусеву объявлена Благодарность Президента России за вклад в развитие жилищного строительства. Соответствующее распоряжение подписано главой государства. Награду губернатору вручил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, сообщили в облправительстве.
Воронежская область стабильно занимает третье место в Центральном федеральном округе по вводу жилья — сразу после Москвы и Московской области. С 2020 года в регионе введено свыше 11 миллионов квадратных метров жилья. А 2023 год стал рекордным — построено два миллиона квадратных метров. За 2020−2025 годы введено 212 объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы и народной программы «Единой России».
Это новые дома, школы, больницы и спортивные объекты. Так, за последние годы в Воронежской области в рамках бывшего нацпроекта «Образование» (в настоящее время нацпроекта «Молодежь и дети») был возведен образовательный центр «Содружество» — самая большая школа страны, рассчитанная на 2860 человек. Также появились новые корпуса онкологического диспансера, современные спортивные объекты и десятки социальных учреждений.