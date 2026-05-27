Почти 600 млн рублей дополнительно направят на дороги в Нижнем Новгороде

Расходы на ремонт и содержание дорожной сети Нижнего Новгорода увеличены почти на 600 млн рублей. Соответствующую корректировку главного финансового документа города одобрили депутаты на очередном заседании городской Думы 27 мая под председательством Евгения Чинцова.
Доходная и расходная части бюджета купольной столицы Приволжья на 2026 год выросли на 437,2 млн рублей. Как уточнил директор департамента финансов мэрии Юрий Мочалкин, большую часть этого прироста (300,3 млн рублей) обеспечили собственные доходы города. Кроме того, в бюджете постатейно перераспределили накопившуюся экономию в размере 998,5 млн рублей.
Из этих средств львиная доля — 598,8 млн рублей — пойдет на дорожное хозяйство. Еще 300 млн рублей в виде субсидии получит МП «Нижегородское метро». Ощутимую финансовую поддержку в размере 181,9 млн рублей окажут МУП «Городской водоканал» города Кстово: выделенные деньги призваны восстановить платежеспособность предприятия и предупредить его банкротство. На выплату выкупной стоимости собственникам при расселении аварийного жилого фонда заложили 164,7 млн рублей.
Помимо крупных инфраструктурных трат, депутаты выделили 19,5 млн рублей на содержание сетей ливневой канализации и насосных станций. На восстановительные укрепительные работы на склонах Зеленского съезда и улицы Одесской направят 19 млн и 13,2 млн рублей соответственно.
После внесения изменений обновленные параметры бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год выглядят следующим образом: доходы составят 79,205 млрд рублей, расходы — 82,253 млрд рублей, а прогнозируемый дефицит зафиксирован на отметке в 3,048 млрд рублей.
