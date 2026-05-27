В Черняховске пошли под суд бывшие сотрудницы ПДН, допустившие убийство семилетнего мальчика

По версии следствия, в марте 2024 года заведующая детским садом в Черняховске сообщила обвиняемым о том, что воспитанник пришёл со следами побоев. Сотрудницы ПДН провели проверку и достоверно установили, что ребёнка избил отчим. Им также стало известно, что отчим и мать систематически применяют к мальчику и его старшей сестре физическое и психическое насилие.