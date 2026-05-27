В Черняховске пошли под суд бывшие сотрудницы ПДН, допустившие убийство семилетнего мальчика

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудниц ПДН, допустивших издевательства над детьми в семье, где был убит семилетний мальчик. Об этом «Клопс» рассказали в СУ СК России по Калининградской области.
Под суд отправили бывшего начальника отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Черняховский» и старшего инспектора этого же подразделения. Обе сотрудницы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом служебных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия»).
По версии следствия, в марте 2024 года заведующая детским садом в Черняховске сообщила обвиняемым о том, что воспитанник пришёл со следами побоев. Сотрудницы ПДН провели проверку и достоверно установили, что ребёнка избил отчим. Им также стало известно, что отчим и мать систематически применяют к мальчику и его старшей сестре физическое и психическое насилие.
«Невзирая на это, должностные лица подразделения ПДН не приняли должных мер к документированию указанных фактов. При явных признаках противоправных действий в отношении детей они приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщает СК.
Впоследствии допущенные нарушения привели к тому, что мальчик был убит, его тело нашли в болоте. 44-летнему отчиму и матери инкриминировано совершение пяти преступлений. Дело рассматривает Калининградский областной суд.
В общей сложности, по данным следствия, на протяжении полутора лет — с сентября 2023 года по февраль 2025 года — супруги били детей, подвергали физическому и психическому насилию. Установлено не менее восьми таких фактов.
По уголовному делу в отношении двух бывших сотрудниц ПДН следствие проделало полномасштабный объём работы, собрана убедительная доказательная база, изобличающая их в содеянном. Сбор доказательств завершён, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Инкриминируемая обеим женщинам статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
По версии следствия, с 29 января по 1 февраля 2025 года отчим в состоянии наркотического опьянения до смерти избил 7-летнего пасынка. Тело ребёнка в сумке он выбросил в болото, убедив жену сообщить в полицию о безвестном исчезновении сына. За месяц до этого мужчина сломал плечо 12-летней падчерице, девочку заставили солгать об обстоятельствах получения травмы.
Мать детей и отчима обвиняют по следующим статьям:
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»); п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»); ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»); пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»); ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним»).
Рассмотрение уголовного дела в суде подходит к завершающей стадии. Гособвинитель просит для отчима детей пожизненного лишения свободы.