Обновленный парк с летним кинотеатром появится в Карачаевске

Работы по благоустройству стартовали в центральном парке Карачаевска. Он стал победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
«В самом сердце Карачаевска появится целая городская экосистема: современный променад, уютные прогулочные зоны, детская и спортивная площадки, летний кинотеатр под открытым небом, кафе, смотровая площадка и места для отдыха среди хвойных деревьев», — рассказал Темрезов.
Глава региона отметил, что обновленное пространство объединит комфорт, природу и новые возможности для семейного и активного отдыха. Всего в этом году в Карачаево-Черкесии планируется благоустроить еще 18 общественных территорий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.