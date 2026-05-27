Сергей Лазарев пришёл в простую нижегородскую школу

Последний звонок — всегда волнительный момент. Выпускники самой обычной 47-й нижегородской школы точно запомнят свой праздник надолго: они решили пригласить туда певца Сергея Лазарева, обратились к нему в Сети. Видеоролик ребят набрал 8 млн просмотров, и чудо случилось: Лазарев спел на школьном празднике. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Поставил три сердечка.
«Мы выпускники 2026 года школы № 47 города Нижнего Новгорода. Уважаемый Сергей Лазарев, мы знаем, что вы приезжаете с концертами в наш город 25−26 мая. Мы хотели бы пригласить вас на наш последний звонок. Это было бы огромным подарком на наш праздник. Мы вас любим!» — такое трогательно видеопослание в социальных сетях разместили девятиклассники. Они надеялись, что звезда российской эстрады увидит ролик.
Идея записать послание у ребят появилась так: сначала они узнали, что их учитель английского языка пойдёт на концерт Сергея Лазарева во Дворце спорта. Школа — прямо напротив концертной площадки. А вдруг дважды призёр «Евровидения» найдёт время и подарит выпускникам песню?
Трогательное видео нижегородских школьников неожиданно завирусилось в Сети и набрало почти 8 млн просмотров и 300 тысяч лайков.
В комментариях пользователи отмечали Сергея Лазарева, чтобы певец увидел ролик. Послание дошло до певца. Он оставил в комментариях под видеороликом три красных сердечка. Это вселило в ребят надежду…
«Сергей, вы огромного сердца человечище».
И сердечками в Сети дело не закончилось. После официальной части последнего звонка в 47-й школе Сергей Лазарев вышел к выпускникам! Школьники, педагоги и родители не верили своим глазам.
Сергей запел вживую свой хит «В самое сердце на пораженье! Что же ты медлишь с этой мишенью?» Школьники и родители тут же подхватили знакомый мотив.
«Я хотел бы, чтобы вы на этом примере поняли: если чего-то в жизни очень хотеть, стараться, работать, креативить, то у вас обязательно всё получится, — обратился Сергей к выпускникам. — Вы хотели, чтобы я приехал? Вы делали всё для этого? И я здесь. Я не мог не поздравить вас с этим днём».
Певец пожелал ребятам поступить в вузы мечты и дальше по жизни быть такими же упорными. А потом, конечно, были фотосессии со всеми желающими.
«Если такой медийный человек приехал и нас поздравил, значит, и дальше в жизни у нас всё будет замечательно», — уверена выпускница школы № 47 Екатерина Шклеминская.
Нижегородцы в восторге от поступка звезды. «Какой молодец! Всё-таки приехал и поздравил ребят! Как они и мечтали!!!» — пишет пользователь под ником Ирина Г.
«Сергей, вы огромного сердца человечище. Спасибо вам!» — добавляет пользователь под ником Марина С. «Верьте в чудеса! Мечты сбываются! Главное — в них верить!» — считает пользователь Наталья Х.
Даже мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев впечатлился последним звонком с участием звезды эстрады. «Искренне рад за ребят, которые благодаря креативу и смелости осуществили свою мечту. Желаю им и всем нашим выпускникам упорства при достижении поставленных целей, которые с окончанием школы, уверен, будут всё амбициознее! Сергею — отдельные слова благодарности за отзывчивость!» — написал в соцсети градоначальник.