В Нижнем Новгороде власти не могут проверить пансионат, где умерла женщина

Ранее в прокуратуре региона агентству сообщили о проведении проверки частного пансионата «Уютный дом» по факту оказания небезопасных услуг постояльцам. Предварительно установлено, что там выявлены случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми, что могло привести к смерти одной из женщин после госпитализации. Ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о закрытии пансионата.