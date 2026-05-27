В Нижнем Новгороде власти не могут проверить пансионат, где умерла женщина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая — РИА Новости. Пансионат для престарелых в Арзамасе, одна из клиенток которого скончалась, не входит в число поставщиков социальных услуг, и у минсоцполитики Нижегородской области нет полномочий проводить в нем проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее в прокуратуре региона агентству сообщили о проведении проверки частного пансионата «Уютный дом» по факту оказания небезопасных услуг постояльцам. Предварительно установлено, что там выявлены случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми, что могло привести к смерти одной из женщин после госпитализации. Ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о закрытии пансионата.
«По данным министерства социального развития и семейной политики Нижегородской области, учреждение является частной организацией и не входит в число организаций-поставщиков социальных услуг. Ведомство не уполномочено проводить проверки деятельности данного учреждения», — сообщили агентству в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки информации о ненадлежащем уходе за постояльцами в доме престарелых в Арзамасе. Региональный СУСК проводит проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).