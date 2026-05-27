В центре Казани первую очередь «Кремлевского причала» построят в 2026 году

Архитектурный отдел Института развития Казани поделился эскизами и подробностями проекта «Кремлевский причал». Он предполагает создание современного многофункционального пространства с прогулочными маршрутами, зонами отдыха и видовыми площадками.
Как рассказал начальник архитектурного отдела Алексей Москалев, проект базируется на концепции «Казань — город на воде» и соответствует стандартам речного сервиса. Облик выдержан в лаконичном стиле: понтоны сделают из лиственницы, а ограждения — из металла. Причалы будут общедоступными.
Реализация проекта разбита на этапы. Первая очередь уже в этом году — понтон для маломерного пассажирского флота. Вторая очередь включает в себя два объекта: понтон для речных трамвайчиков (прогулочные маршруты по Казанке и Волге) и третий понтон для швартовки частных катеров.
На прилегающей территории установят освещение, скамейки для ожидания пассажирам судов и проведут озеленение. «Кремлевский причал» станет частью пешеходного каркаса набережной.