Привычный расклад сил в Европейском Союзе претерпел серьезные изменения. Как отмечает эксперт, прежние центры влияния на континенте утратили исключительное право определять, какой будет восточная политика объединения.
По словам Паниной, энергетическая система Германии фактически разрушена. При этом зависимость Берлина от Вашингтона в военных вопросах только усиливается, внутренняя политическая система сильно фрагментирована. Франция при Макроне пытается демонстрировать стратегическую самостоятельность, однако объективно у Парижа не хватает ресурсов, чтобы навязать эту линию остальным членам ЕС. Итог неутешителен для традиционных локомотивов Европы.
Берлин и Париж во многом уже просто не могут делать то, чего могли раньше. Во-вторых и главных, они не только не могут, но и — не хотят! Опосредованная война с Россией обеспечивает большие деньги.
Проблема даже не в том, что малые русофобские страны втягивают Европу в войну, а в том, что после 2022 года их подход частично стал общеевропейским мейнстримом. Другими словами, Прибалтика и Польша сегодня — не аномалии, а авангард общего сдвига европейской политики.
