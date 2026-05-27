Эксперт рассказала, как изменился баланс сил в Европе

Страны Прибалтики и Польша больше не воспринимаются как периферия ЕС в военных вопросах. В то же время Германия и Франция, во многом из-за вырождения управленческих элит, потеряли главенствующее влияние в Европе. Об этом пишет директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/TASS

Привычный расклад сил в Европейском Союзе претерпел серьезные изменения. Как отмечает эксперт, прежние центры влияния на континенте утратили исключительное право определять, какой будет восточная политика объединения.

По словам Паниной, энергетическая система Германии фактически разрушена. При этом зависимость Берлина от Вашингтона в военных вопросах только усиливается, внутренняя политическая система сильно фрагментирована. Франция при Макроне пытается демонстрировать стратегическую самостоятельность, однако объективно у Парижа не хватает ресурсов, чтобы навязать эту линию остальным членам ЕС. Итог неутешителен для традиционных локомотивов Европы.

Берлин и Париж во многом уже просто не могут делать то, чего могли раньше. Во-вторых и главных, они не только не могут, но и — не хотят! Опосредованная война с Россией обеспечивает большие деньги.

Елена Панина
директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ

Берлин и Париж не заинтересованы в том, чтобы ослаблять самых мотивированных противников России внутри Евросоюза. Эти игроки удерживают восточный фланг в состоянии постоянной мобилизации и держат в тонусе остальную Европу, нагнетая чувство угрозы, поясняет эксперт.

Проблема даже не в том, что малые русофобские страны втягивают Европу в войну, а в том, что после 2022 года их подход частично стал общеевропейским мейнстримом. Другими словами, Прибалтика и Польша сегодня — не аномалии, а авангард общего сдвига европейской политики.

Елена Панина
директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ

Ранее политолог Малек Дудаков прокомментировал Новостям Mail оборонное соглашение между Великобританией и Польшей. По мнению специалиста, новый пакт между Лондоном и Варшавой является попыткой создать еще один антироссийский союз вдобавок к уже существующей «коалиции желающих».

