В Нижнем Новгороде мошенники начали притворятся энергетиками

В Нижегородской области зафиксировали новый вид мошенничества: злоумышленники маскируются под представителей компании энергоснабжения «ТНС энерго НН» и рассылают сообщения через мессенджеры. Они хотят получить доступ к персональной информации и аккаунтам в онлайн‑банках и для этого пытаются заманить жителей в чаты, сообщает Pravda-nn.ru.
Схема действий мошенников выглядит следующим образом: сначала в сообщениях они уверяют, что нужно перенести данные с портала Госуслуг либо выполнить перерасчет платы за электроэнергию. Затем злоумышленники присылают персональные данные человека — Ф. И. О. и дату рождения — и просят их подтвердить. После того как потребитель это делает, ему предлагают перейти в чат‑бот, при помощи которого похищают все нужные им данные.
Настоящие представители «ТНС энерго НН» подчеркнули, что компания не выкладывает персональные данные клиентов в открытый доступ и не общается с потребителями через мессенджеры. Организация не приглашает в чаты и не запрашивает ИНН, реквизиты банковских карт, пароли, ключи или СМС‑коды подтверждения — подобные действия однозначно указывают на мошенничество. Общение с людьми проходит только через официальные каналы связи, заключает компания.
Чтобы не стать жертвой аферистов, стоит придерживаться нескольких правил: отдавать предпочтение официальным сервисам компании при оплате услуг, передаче показаний счетчиков и решении прочих вопросов, ни в коем случае не разглашать по телефону или в мессенджерах личные данные, а также избегать переходов по сомнительным ссылкам, полученным в мессенджерах. Если возникли какие‑либо сомнения, стоит связаться с компанией.