Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье разыскивают пенсионерку в халате с синими цветами

Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры разыскивают пенсионерку в халате с синими цветами, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

Надежда Брезгина 1939 года рождения ушла с участка в СНТ «Родник» в селе Бершеть Пермского муниципального округа 27 мая около 07:00. Поисковики отмечают, что женщине требуется медицинская помощь.

Приметы: на вид 80−85 лет, рост 156 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие, голубые глаза. Она была одета в светлый халат на молнии с синими цветами, в светло-зелёную мохеровую кофту, чёрные носки и фиолетовые сланцы.

Если вам что-либо известно о пропавшем, сообщите по телефонам: 8 922 34567, 02 или 112.