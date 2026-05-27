В Прикамье разыскивают пенсионерку в халате с синими цветами

Волонтёры разыскивают пенсионерку в халате с синими цветами, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».
Надежда Брезгина 1939 года рождения ушла с участка в СНТ «Родник» в селе Бершеть Пермского муниципального округа 27 мая около 07:00. Поисковики отмечают, что женщине требуется медицинская помощь.
Приметы: на вид 80−85 лет, рост 156 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие, голубые глаза. Она была одета в светлый халат на молнии с синими цветами, в светло-зелёную мохеровую кофту, чёрные носки и фиолетовые сланцы.
Если вам что-либо известно о пропавшем, сообщите по телефонам: 8 922 34567, 02 или 112.