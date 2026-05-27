Движение трамваев № 2 внезапно остановили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде временно прерывалось движение трамваев по маршруту № 2. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
Электротранспорт перестал курсировать в районе 14:42. Причиной внезапной остановки вагонов на «городском кольце» стало отсутствие напряжения в контактной сети. На место оперативно выехали специалисты для устранения неполадок.
Работа на линии была восстановлена в кратчайшие сроки. Уже в 15:04 в ведомстве уточнили, что подача электричества возобновлена, а трамвайный маршрут № 2 вернулся к привычному графику движения.
Ранее сообщалось, что ремонт теплосети временно изменил транспортную карту в Нижнем Новгороде.